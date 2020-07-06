Кофе за 17 тыс: Ермак оплатил штраф за нарушение карантина

Когда именно он выполнил решение суда, в ОП не уточнили

Когда именно он выполнил решение суда, в ОП не уточнили

Фото: ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заплатил 17 тысяч гривен штрафа за посещение кафе без маски в Хмельницком.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Українські Новини".

Оплатил (штраф)", - говорится в сообщении.

Когда именно глава ОП выполнил решение Хмельницкого горрайонного суда, не уточнили.

Напомним, 3 июня Зеленский выпил кофе в ресторане в Хмельницком, сидя за одним столом с еще 5 лицами. Тогда глава государства заявил, что готов оплатить штраф, если что-то нарушил.

Зеленскому вменяют админправонарушение по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 до 170 тысяч гривен.