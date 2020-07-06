СБУ предотвратила деятельность мобильных псевдооператоров "Л/ДНР"

Организаторами нелегального бизнеса оказались жители Житомира и Киева

Организаторами нелегального бизнеса оказались жители Житомира и Киева

Фото из октрытых источников

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленниками оказались жители столицы и Житомира. При помощи специального программного обеспечения и оборудования они обеспечивали замену номеров абонентов.

Таким образом злоумышленники выдавали международный трафик псевдооператоров "Феникс" и "Лугаком" с территории "Л/ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов", - сообщили правоохранители.

Согласно заключению экспертов, подобная деятельность вредит репутации Украины как международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов.

Во время обысков были обнаружены документальные материалы, компьютерная техника, электронные носители информации и почти 17 тысяч пакетов операторов мобильной связи Украины, доказывающих противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила группу жителей Харьковского и Киевского регионов, которые изготавливали поддельные дипломы украинских вузов и продавали их боевикам "ДНР".