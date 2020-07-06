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06 июля 2020, 11:40 3

СБУ предотвратила деятельность мобильных псевдооператоров "Л/ДНР"

06 июля 2020, 11:40 3
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Организаторами нелегального бизнеса оказались жители Житомира и Киева
Организаторами нелегального бизнеса оказались жители Житомира и Киева
Фото из октрытых источников
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Киберспецаилисты Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали незаконную деятельность группировки, способствующей мобильным псевдооператорам "Л/ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленниками оказались жители столицы и Житомира. При помощи специального программного обеспечения и оборудования они обеспечивали замену номеров абонентов.

Таким образом злоумышленники выдавали международный трафик псевдооператоров "Феникс" и "Лугаком" с территории "Л/ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов", - сообщили правоохранители.

Согласно заключению экспертов, подобная деятельность вредит репутации Украины как международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов.

Во время обысков были обнаружены документальные материалы, компьютерная техника, электронные носители информации и почти 17 тысяч пакетов операторов мобильной связи Украины, доказывающих противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила группу жителей Харьковского и Киевского регионов, которые изготавливали поддельные дипломы украинских вузов и продавали их боевикам "ДНР".

ЛНР СБУ Киев задержание Житомир ДНР
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