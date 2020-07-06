СБУ предотвратила деятельность мобильных псевдооператоров "Л/ДНР"
Киберспецаилисты Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали незаконную деятельность группировки, способствующей мобильным псевдооператорам "Л/ДНР".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Отмечается, что злоумышленниками оказались жители столицы и Житомира. При помощи специального программного обеспечения и оборудования они обеспечивали замену номеров абонентов.
Таким образом злоумышленники выдавали международный трафик псевдооператоров "Феникс" и "Лугаком" с территории "Л/ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов", - сообщили правоохранители.
Согласно заключению экспертов, подобная деятельность вредит репутации Украины как международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов.
Во время обысков были обнаружены документальные материалы, компьютерная техника, электронные носители информации и почти 17 тысяч пакетов операторов мобильной связи Украины, доказывающих противоправную деятельность.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила группу жителей Харьковского и Киевского регионов, которые изготавливали поддельные дипломы украинских вузов и продавали их боевикам "ДНР".