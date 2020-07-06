Суточный показатель COVID-19 в Украине снизился, зафиксировано 543 новых случая
По состоянию на 6 июля общее число зараженных в Украине составляет 49 043 человек, за прошедшие сутки заразились 543 человека.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания СOVID-19 определяется в Львовской области - 104, Ровенской области - 82, Закарпатской области - 54 и городе Киев - 59", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Всего в стране умерли от вируса 1262 человек, в том числе за минувшие сутки - 13. Выздоровели от болезни 21 703, из них за сутки - 327.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 1967 случаев;
- Волынская область — 2752 случая;
- Днепропетровская область — 1115 случаев;
- Донецкая область — 681 случай;
- Житомирская область — 1468 случаев;
- Закарпатская область — 3375 случаев;
- Запорожская область — 597 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2700 случаев;
- Кировоградская область — 659 случаев;
- г. Киев — 5 602 случая;
- Киевская область — 2789 случаев;
- Львовская область — 6301 случай;
- Луганская область — 84 случая;
- Николаевская область — 461 случай;
- Одесская область — 1883 случая;
- Полтавская область — 324 случая;
- Ровенская область — 4190 случаев;
- Сумская область — 321 случай;
- Тернопольская область — 2101 случай;
- Харьковская область — 2371 случай;
- Херсонская область — 196 случаев;
- Хмельницкая область — 842 случая;
- Черновицкая область — 5018 случаев;
- Черкасская область — 670 случаев;
- Черниговская область — 576 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 5 июля в Украине 48500 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
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