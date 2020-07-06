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Суточный показатель COVID-19 в Украине снизился, зафиксировано 543 новых случая
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06 июля 2020, 09:49 8

Суточный показатель COVID-19 в Украине снизился, зафиксировано 543 новых случая

06 июля 2020, 09:49 8
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За прошедшие сутки больше всего случаев выявили во Львовской, Ровенской областях и Киеве
За прошедшие сутки больше всего случаев выявили во Львовской, Ровенской областях и Киеве
pixabay.com
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По состоянию на 6 июля общее число зараженных в Украине составляет 49 043 человек, за прошедшие сутки заразились 543 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания СOVID-19 определяется в Львовской области - 104, Ровенской области - 82, Закарпатской области - 54 и городе Киев - 59", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего в стране умерли от вируса 1262 человек, в том числе за минувшие сутки - 13. Выздоровели от болезни 21 703, из них за сутки - 327.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 1967 случаев;
  • Волынская область — 2752 случая;
  • Днепропетровская область — 1115 случаев;
  • Донецкая область — 681 случай;
  • Житомирская область — 1468 случаев;
  • Закарпатская область — 3375 случаев;
  • Запорожская область — 597 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2700 случаев;
  • Кировоградская область — 659 случаев;
  • г. Киев — 5 602 случая;
  • Киевская область — 2789 случаев;
  • Львовская область — 6301 случай;
  • Луганская область — 84 случая;
  • Николаевская область — 461 случай;
  • Одесская область — 1883 случая;
  • Полтавская область — 324 случая;
  • Ровенская область — 4190 случаев;
  • Сумская область — 321 случай;
  • Тернопольская область — 2101 случай;
  • Харьковская область — 2371 случай;
  • Херсонская область — 196 случаев;
  • Хмельницкая область — 842 случая;
  • Черновицкая область — 5018 случаев;
  • Черкасская область — 670 случаев;
  • Черниговская область — 576 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 5 июля в Украине 48500 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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