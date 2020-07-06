Суточный показатель COVID-19 в Украине снизился, зафиксировано 543 новых случая

За прошедшие сутки больше всего случаев выявили во Львовской, Ровенской областях и Киеве

За прошедшие сутки больше всего случаев выявили во Львовской, Ровенской областях и Киеве

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По состоянию на 6 июля общее число зараженных в Украине составляет 49 043 человек, за прошедшие сутки заразились 543 человека.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. За последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания СOVID-19 определяется в Львовской области - 104, Ровенской области - 82, Закарпатской области - 54 и городе Киев - 59", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Всего в стране умерли от вируса 1262 человек, в том числе за минувшие сутки - 13. Выздоровели от болезни 21 703, из них за сутки - 327. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область — 1967 случаев;

Волынская область — 2752 случая;

Днепропетровская область — 1115 случаев;

Донецкая область — 681 случай;

Житомирская область — 1468 случаев;

Закарпатская область — 3375 случаев;

Запорожская область — 597 случаев;

Ивано-Франковская область — 2700 случаев;

Кировоградская область — 659 случаев;

г. Киев — 5 602 случая;

Киевская область — 2789 случаев;

Львовская область — 6301 случай;

Луганская область — 84 случая;

Николаевская область — 461 случай;

Одесская область — 1883 случая;

Полтавская область — 324 случая;

Ровенская область — 4190 случаев;

Сумская область — 321 случай;

Тернопольская область — 2101 случай;

Харьковская область — 2371 случай;

Херсонская область — 196 случаев;

Хмельницкая область — 842 случая;

Черновицкая область — 5018 случаев;

Черкасская область — 670 случаев;

Черниговская область — 576 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Напомним, по состоянию на 5 июля в Украине 48500 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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