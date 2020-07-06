Виктор Ляшко: 80% украинцев переносят коронавирус в легком состоянии

Они лечатся амбулаторно под наблюдением врачей

Они лечатся амбулаторно под наблюдением врачей

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Госпитализация в связи с заболеванием Covid-19 требуется для 20% украинцев, 80% переносят коронавирус в легком состоянии.

Об этом в эфире канала 24 заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Их не надо госпитализировать на койки, где они могут получить внутреннее инфицирование другими болезнями. Они проходят лечение амбулаторно под медицинским надзором", — подчеркнул он.

По словам Ляшко, в Украине сейчас коэффициент госпитализации 19.

В то же время в разных областях по-разному, в Закарпатской области где-то 29-31% заболевших попадает в больницы. Когда состояние больного стабилизировалось, его могут перевести на амбулаторное лечение, тем самым освобождая койку для того, чтобы человек с осложнениями мог получить медпомощь в стационаре", — отметил замминистра.

Напомним, по состоянию на 6 июля общее число зараженных в Украине составляет 49 043 человек, за прошедшие сутки заразились 543 человека.