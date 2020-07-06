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06 июля 2020, 10:51 15

Инвесторы банка "Аркада” протестуют под стенами КГГА

06 июля 2020, 10:51 15
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Протестующие требуют достроить их квартиры
Протестующие требуют достроить их квартиры
Фото: Вечерний Киев
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Возле Киевской городской государственной администрации снова вышили на массовый митинг протеста пострадавшие инвесторы банка "Аркада".

Об этом сообщает RegioNews.

На акцию вышли несколько сотен человек, которые вложили деньги в квартиры банке "Аркада" - ЖК "Эврика", "Патриотики", "Патриотики на озерах", они требуют от власти возобновить строительство ЖК.

Участники акции держат флаги и плакаты с надписями: "Недострои Аркады - вина власти!", "Кличко! Выполняй решения суда", "Кличко - мэр рейдеров".

Рядом со входом в КГГА протестующие также установили 8 палаток.

На лестнице перед зданием мэрии инвесторы разместили макеты незавершенных зданий, а дети нарисовали на лестнице мелом дома.

Напомним, более 12 тысяч вкладчиков полтора года не могут получить свое жилье.

Ранее сообщалось, что протестующие установили возле банка "Аркада" на вул. Институтской палаточный городок с картонными муляжами многоэтажек.

Киев протест митинг КГГА Виталий Кличко
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