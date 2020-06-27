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27 июня 2020, 17:22

В сумской больнице недополучили 18 аппаратов ИВЛ из-за злоупотреблений чиновников - СБУ

27 июня 2020, 17:22
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Стоимость продукции на 20% превысила рыночную
Стоимость продукции на 20% превысила рыночную
Фото: СБУ
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По данным Службы безопасности Украины, одна из клинических больниц в Сумах из-за злоупотреблений чиновников получила вместо 23 аппаратов ИВЛ всего лишь 5. 

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Согласно данных следствия, коммерческой структуре было перечислено более 17 миллионов гривен бюджетных средств. На эту сумму фирма должна была поставить в больницу 23 аппараты ИВЛ. Однако фактически лечебное учреждение получило лишь 5 аппаратов.

В ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок, чиновники искусственно завысили стоимость медицинского оборудования. Таким образом стоимость продукции превысила рыночную на 20%.

Во время обысков по месту работы и жительства фигурантов правоохранители изъяли документы с доказательствами противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Днепре разоблачили производство сомнительных антисептиков на миллионы гривен.

СБУ чиновники медики больницы ИВЛ
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