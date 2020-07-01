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01 июля 2020, 10:20 13

Главу Одесской ОГА могут уволить уже на этой неделе: за нарушение карантинных мероприятий

01 июля 2020, 10:20 13
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Зеленский планирует приехать с инспецией в Одессу
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский до конца этой недели планирует посетить Одесскую область с рабочим визитом. Ожидается, что вместе с президентом в область поедет и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом сообщает источник RegioNews в Офисе президента.

Среди вопросов, которые планируется рассмотреть во время визита: контроль за распространением коронавирусной инфекции в области и возможное усиление карантина.

Также, по данным источника, будет поднят вопрос об увольнении главы Одесской ОГА Максима Куцого в силу того, что он не справился с соблюдением контроля за ситуацией с карантинными ограничениями.

Ранее сообщалось, что главное управление Национальной полиции в течение уикенда в Одесской области осуществило 119 рейдов, зафиксировав 26 нарушений. В инспектировании принимали участие 238 человек.

Напомним, в Украине зафиксировано 44 998 больных COVID-19, из них за сутки - 664 новых случая. Больше всего новых случаев во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях.

коронавирус Владимир Зеленский Одесса карантин Денис Шмыгаль ОГА
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