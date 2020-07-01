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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
01 июля 2020, 23:23 6

Председатель АМКУ Юрий Терентьев подал в отставку - источники

01 июля 2020, 23:23 6
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Терентьев написал заявление после разговора с президентом
Терентьев написал заявление после разговора с президентом
Фото: РБК Украина
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Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев ушел в отставку из-за штрафа с табачного монополиста – компании «Тедис».

Об этом пишут сразу несколько источников со ссылкой на собеседников в Офисе президента.

В частности об этом сообщил народный депутат предыдущего созыва Игорь Мосийчук со ссылкой на источник в Офисе президента.

Он отметил, что Терентьев ушел в отставку после личной беседы с президентом Владимиром Зеленским который обвинил его в затягивании взимания штрафа с компании "Тедис".

Председатель АМКУ Юрий Терентьев ушел в отставку после личной беседы с президентом Владимиром Зеленским...

Опубликовано Игорем Мосійчуком Среда, 1 июля 2020 г.

Журналист Юрий Бутусов тоже считает причиной конфликта рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тедис" и производителей сигарет на 6,5 млрд грн. Однако, по мнению Бутусова, Терентьев тем самым ударил по мощному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тедиса".

Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов разорвать выгодную сделку в 2021-м, а сам "Тедис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании.

Сегодня президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия...

Опубликовано Юрием Бутусовым Среда, 1 июля 2020 г.

В общем, Бутусов назвал увольнение Терентьева очевидным доказательством политической коррупции и лоббировании монопольных схем высшим руководством Украины.

Напомним, сегодня вечером стало известно, что в отставку из-за политического давления подал глава НБУ Яков Смолий.

Также сегодня, 1 июля Кабмин уволил четырех заместителей министра образования Сергея Шкарлета

Владимир Зеленский отставка президент АМКУ штраф глава комитет Юрий Терентьев
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