Председатель АМКУ Юрий Терентьев подал в отставку - источники

Терентьев написал заявление после разговора с президентом

Терентьев написал заявление после разговора с президентом

Фото: РБК Украина

Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев ушел в отставку из-за штрафа с табачного монополиста – компании «Тедис».

Об этом пишут сразу несколько источников со ссылкой на собеседников в Офисе президента.

В частности об этом сообщил народный депутат предыдущего созыва Игорь Мосийчук со ссылкой на источник в Офисе президента.

Он отметил, что Терентьев ушел в отставку после личной беседы с президентом Владимиром Зеленским который обвинил его в затягивании взимания штрафа с компании "Тедис".

Председатель АМКУ Юрий Терентьев ушел в отставку после личной беседы с президентом Владимиром Зеленским... Опубликовано Игорем Мосійчуком Среда, 1 июля 2020 г.

Журналист Юрий Бутусов тоже считает причиной конфликта рекордный штраф, который наложил Антимонопольный комитет на табачного монополиста компанию "Тедис" и производителей сигарет на 6,5 млрд грн. Однако, по мнению Бутусова, Терентьев тем самым ударил по мощному лоббисту Борису Кауфману, которого в СМИ называют владельцем "Тедиса".

Монопольную схему создали при Януковиче в 2011 году. Штраф АМКУ заставил бы производителей сигарет после завершения 10-летних контрактов разорвать выгодную сделку в 2021-м, а сам "Тедис" был бы вынужден допустить на рынок розничных продаж другие компании.

Сегодня президент Владимир Зеленский на совещании в Офисе президента заставил главу Антимонопольного комитета Юрия... Опубликовано Юрием Бутусовым Среда, 1 июля 2020 г.

В общем, Бутусов назвал увольнение Терентьева очевидным доказательством политической коррупции и лоббировании монопольных схем высшим руководством Украины.

Напомним, сегодня вечером стало известно, что в отставку из-за политического давления подал глава НБУ Яков Смолий.

Также сегодня, 1 июля Кабмин уволил четырех заместителей министра образования Сергея Шкарлета