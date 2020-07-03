Рада не будет рассматривать отставку Терентьева
Он продолжит руководить АМКУ
Он продолжит руководить АМКУ
Верховная Рада не будет рассматривать отставку Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета Украины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Буквы.
Так, сегодня нардепы на внеочередном заседании должны были рассматривать постановление об увольнении Терентьева.
Однако в начале заседания в рабочем чате "Слуг народа” глава фракции Давид Арахамия сообщил, что Терентьев аннулировал свое заявление об отзыве.
Терентьев только что аннулировал свое заявление про отзыв – расходимся полюбовно. Остается в команде. Выступать не будет в зале”, – написал он.
Напомним, 1 июля председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев написал заявление об отставке.
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