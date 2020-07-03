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03 июля 2020, 15:18 12

Рада не будет рассматривать отставку Терентьева

03 июля 2020, 15:18 12
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Он продолжит руководить АМКУ
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Верховная Рада не будет рассматривать отставку Юрия Терентьева с должности главы Антимонопольного комитета Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Буквы.

Так, сегодня нардепы на внеочередном заседании должны были рассматривать постановление об увольнении Терентьева.

Однако в начале заседания в рабочем чате "Слуг народа” глава фракции Давид Арахамия сообщил, что Терентьев аннулировал свое заявление об отзыве.

Терентьев только что аннулировал свое заявление про отзыв – расходимся полюбовно. Остается в команде. Выступать не будет в зале”, – написал он.

Напомним, 1 июля председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев написал заявление об отставке.

2 июля Терентьев передумал и отозвал свое заявление.

Давид Арахамия отставка нардепы Верховная Рада АМКУ голосование Юрий Терентьев
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