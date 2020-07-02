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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июля 2020, 12:52 2

Председатель АМКУ Юрий Терентьев отозвал свое заявление об отставке

02 июля 2020, 12:52 2
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Заявление об отставке Терентьев написал под давлением президента Зеленского
Заявление об отставке Терентьев написал под давлением президента Зеленского
Фото: Facebook
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Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев написал заявление на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова об отзыве своего предыдущего заявления об отставке.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает RegioNews.

Заявление об отставке Терентьев написал вчера в Офисе Президента под давлением самого Владимира Зеленского. Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ", - написал Бутусов.

Он предполагает, что за увольнение Терентьева развернется ожесточенная борьба.

Учитывая, что Зеленский, Шефир и Ермак предпринимают попытки заставить уйти с поста спикера и самого Дмитрия Разумкова, думаю, за увольнение Терентьева развернётся ожесточенная борьба", - добавил журналист.

Напомним, 1 июля председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев написал заявление об отставке.

Владимир Зеленский заявление отставка АМКУ Юрий Терентьев
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