Председатель АМКУ Юрий Терентьев отозвал свое заявление об отставке
Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев написал заявление на имя спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова об отзыве своего предыдущего заявления об отставке.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает RegioNews.
Заявление об отставке Терентьев написал вчера в Офисе Президента под давлением самого Владимира Зеленского. Теперь судьба Терентьева в руках парламента, поскольку президент не имеет полномочий уволить главу АМКУ", - написал Бутусов.
Он предполагает, что за увольнение Терентьева развернется ожесточенная борьба.
Учитывая, что Зеленский, Шефир и Ермак предпринимают попытки заставить уйти с поста спикера и самого Дмитрия Разумкова, думаю, за увольнение Терентьева развернётся ожесточенная борьба", - добавил журналист.
Напомним, 1 июля председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев написал заявление об отставке.