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03 июля 2020, 13:22 17

На Киевщине СБУ нагрянула с обысками к руководству мэрии города Украинка

03 июля 2020, 13:22 17
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Фото: Главком
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Сегодня, 3 июля, к руководителям мэрии Украинки в Обуховском районе Киевской области с обысками пришли сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Главком".

Обыски прошли у и.о. мэра Украинки, секретаря горсовета Татьяны Кучер, первого заместителя мэра Виталия Буня, советника мэра Левана Дарсании, а также у бухгалтера", - говорится в сообщении.

Дело касается незаконного отчуждения земельного участка в г. Украинка, Обуховского района Киевской области в пользу ОК "ЖСК" Днепровско-27 ".

Отмечается, что 12 марта были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины относительно совершения должностными лицами городского совета Украинки незаконного присвоения инвестиционно-привлекательных земельных участков коммунальной собственности.

В ходе осуществления досудебного расследования проведен комплекс соответствующих мероприятий, по результатам которых раскрыты механизм, организаторы и исполнители незаконного отчуждения земельного участка в пользу ОК "ЖСК" Днепровско-27 ", которое осуществлялось организованной преступной группировкой экономической направленности из числа должностных лиц и представителей органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что ГБР открыла дело из-за изъятия военного имущества Воздушных сил.

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