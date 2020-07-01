На Киевщине задержали банду, которая незаконно сбывала оружие

Участники группы занимались также вымогательством средств у местного населения

Участники группы занимались также вымогательством средств у местного населения

Служба безопасности Украины блокировала деятельность преступной группировки, участники которой причастны к незаконному сбыту оружия и вымогательства денег у жителей региона.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

В группировку входили жители Белой Церкви во главе с бывшим командиром одного из добровольческих отрядов.

Злоумышленники специализировались на продаже огнестрельного оружия и средств поражения, нелегально вывезенных из района проведения операции Объединенных сил, а также переработке спортивных пистолетов под боевые для сбыта представителям местного криминалитета.

Правоохранители задокументировали три факта продажи участниками группировки пистолетов "Stalker-917-RU", "Carrera-GT-502", приведенных в боевое состояние, а также пистолета Макарова-ПМ-Р-411" и патронов к ним.

Кроме того установлено, что участники группы занимались также вымогательством средств у местного населения, в частности у наркозависимых граждан.

Организатору и четверым его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следствие продолжается. Решается вопрос об объявлении о подозрении еще двум участникам группы.

Напомним, 17 июня на Черниговщине СБУ задержала бывшего военного за продажу 50 гранат