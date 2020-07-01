На Киевщине задержали банду, которая незаконно сбывала оружие
Служба безопасности Украины блокировала деятельность преступной группировки, участники которой причастны к незаконному сбыту оружия и вымогательства денег у жителей региона.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
В группировку входили жители Белой Церкви во главе с бывшим командиром одного из добровольческих отрядов.
Злоумышленники специализировались на продаже огнестрельного оружия и средств поражения, нелегально вывезенных из района проведения операции Объединенных сил, а также переработке спортивных пистолетов под боевые для сбыта представителям местного криминалитета.
Правоохранители задокументировали три факта продажи участниками группировки пистолетов "Stalker-917-RU", "Carrera-GT-502", приведенных в боевое состояние, а также пистолета Макарова-ПМ-Р-411" и патронов к ним.
Кроме того установлено, что участники группы занимались также вымогательством средств у местного населения, в частности у наркозависимых граждан.
Организатору и четверым его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Следствие продолжается. Решается вопрос об объявлении о подозрении еще двум участникам группы.
#СБУ на Київщині блокувала діяльність угруповання торгівців зброєю На Київщині Служба безпеки України блокувала...Опубліковано ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Середа, 1 липня 2020 р.
Напомним, 17 июня на Черниговщине СБУ задержала бывшего военного за продажу 50 гранат