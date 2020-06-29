В Краматорске неизвестные облили краской приемную ОПЗЖ

Приемную недавно открыла лично народный депутат Наталия Королевская

Приемную недавно открыла лично народный депутат Наталия Королевская

Фото: Facebook

29 июня, примерно в 2:00 ночи в Краматорске совершено нападение на региональную общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает в Facebook Донецкий областной центр партии, передает RegioNews.

По словам руководителя приемной Светланы Фоминой, люди в масках повредили входную дверь, а также с помощью баллонов с краской разрисовали офис надписями.

Она также пожаловалась, что неизвестные все сделали под покровом ночи, чтобы скрыть свои лица.

Пришли молодчики, попытались ворваться в приемную, но не получилось. В итоге разбили стеклянные двери, облили краской весь фасад и прилегающую территорию, написали свои лозунги и ретировались с места преступления", - говорится в сообщении.

В ОПЗЖ также заявили, что требуют расследовать нападение и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, 18 июня во время визита в Чернигов народного депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича группа лиц пыталась перекрыть движение его автомобилю и забросали машину яйцами.