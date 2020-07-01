Президент подписал закон о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период карантина

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования

Фото: Shutterstok

Нововведение защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает RegioNews. Документ вносит изменения в заключительные положения Хозяйственного и Гражданского кодексов, согласно которым, в случае просрочки заемщиком в период действия карантина и в 30-дневный срок после дня завершения карантина выполнения денежного обязательства по кредитному договору или договору займа, заемщик освобождается от обязательной уплаты в пользу кредитодателя неустойки, штрафа и пени за просрочку. Напомним, 28 июня президент подписал закон, который позволит ОГА привлечь дополнительные средства на ремонт дорог.

.