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01 июля 2020, 21:21 3

Президент подписал закон о недопущении начисления штрафных санкций по кредитам в период карантина

01 июля 2020, 21:21 3
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Закон вступает в силу на следующий день после опубликования
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования
Фото: Shutterstok
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Нововведение защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает RegioNews.

Документ вносит изменения в заключительные положения Хозяйственного и Гражданского кодексов, согласно которым, в случае просрочки заемщиком в период действия карантина и в 30-дневный срок после дня завершения карантина выполнения денежного обязательства по кредитному договору или договору займа, заемщик освобождается от обязательной уплаты в пользу кредитодателя неустойки, штрафа и пени за просрочку.

Напомним, 28 июня президент подписал закон, который позволит ОГА привлечь дополнительные средства на ремонт дорог.

Владимир Зеленский закон кредит президент штраф запрет
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