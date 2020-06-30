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"СтопШкарлет": в Харькове митинговали за отставку нового и.о. министра образования
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30 июня 2020, 12:21 4

"СтопШкарлет": в Харькове митинговали за отставку нового и.о. министра образования

30 июня 2020, 12:21 4
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Активисты считают Шкарлета не подходящим к занимаемой должности
Активисты считают Шкарлета не подходящим к занимаемой должности
Фото: Суспільне
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Возле Харьковской ОГА прошла акция "СтопШкарлет": участники протеста требовали увольнения назначенного на должность исполняющего обязанности Министра образования Украины Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

По словам организатора акции Анастасии Гаевой, основное требование митингующих - освободить Шкарлета с должности исполняющего обязанности министра образования.

По их мнению, Шкарлет не соответствует занимаемой должности.

В акции приняли участие 15 людей из "Демократической сокыри", "Фундации Региональных Инициатив" и "Украинских студентов за свободу".

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат.

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