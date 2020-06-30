"СтопШкарлет": в Харькове митинговали за отставку нового и.о. министра образования

Активисты считают Шкарлета не подходящим к занимаемой должности

Активисты считают Шкарлета не подходящим к занимаемой должности

Фото: Суспільне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

По словам организатора акции Анастасии Гаевой, основное требование митингующих - освободить Шкарлета с должности исполняющего обязанности министра образования.

По их мнению, Шкарлет не соответствует занимаемой должности.

В акции приняли участие 15 людей из "Демократической сокыри", "Фундации Региональных Инициатив" и "Украинских студентов за свободу".

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат.