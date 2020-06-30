В Харькове забросали яйцами сторонников Шария

Снова "отличились" активисты Нацкорпуса, нескольких задержала полиция

Снова "отличились" активисты Нацкорпуса, нескольких задержала полиция

Фото: соцсети

Сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария собрались на площади Конституции в Харькове, чтобы записать там поздравления с Днем рождения для ранее избитого националистами шариевца Никиты Роженко

Об этом харьковчане пишут в соцсетях, передает Regionews.

Записывать поздравления с площади Конституции в Харькове "шариевцы" собирались в 18:30. Перед этим площадь по периметру оцепили силовики, которых их предупредили об акции заранее. Об этом говорится в местных телеграмм-каналах.

В то же время, что и сторонники Шария, к площади подтянулись активисты Нацкорпуса. Они принесли с собой колонки, из которых доносились звуки кукареканье. Фанаты Шария тем временем надували шарики и ожидали, когда привезут торт.

В условленное время под прикрытием силовиков "шариевцы" подняли вверх шарики и фотографии Роженко, а затем проскандировали: "Никита, с днем рождения, возвращайся здоровым!". После этого в фанов Шария полетели яйца.

В ответ полицейские задержали несколько националистов. Они находятся в автобусе правоохранителей. Представители Нацкорпуса блокируют эти автобусы на улице Университетской.

Тем временем "шариевцы" продолжили свою акцию. Они собирались оставаться на площади до 20:00.

Именно сейчас на площади Конституции в Харькове проходит собрание сторонников Анатолия Шария. Ранее в социальных сетях сообщалось, что сторонники Шария соберутся на площади Конституции, чтобы сделать видеообращение по поводу дня рождения Нікити Роженко.... Опубликовано DARKHUNTER Вторник, 30 июня 2020 года.

Напомним, 25 июня в Харькове ночью был жестоко избит молодой парень, активный член партии Шария. Пострадавший возглавлял колонну во время митинга партии в столице. По данному факту возбуждено уголовное дело.