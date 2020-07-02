09:44  02 июля
Количество новых случаев COVID-19 в Украине за сутки резко возросло
08:47  02 июля
На отставку Смолия отреагировали в Офисе президента и "Слуге народа"
08:21  02 июля
Ситуация на Донбассе: за сутки ранили одного украинcкого военного
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
02 июля 2020, 10:51 4

Минздрав не владеет ежедневной статистикой смертности в Украине - Ляшко

02 июля 2020, 10:51 4
Читайте також українською мовою
Ввести сбор этих данных Минздрав не может из-за технических препятствий
Ввести сбор этих данных Минздрав не может из-за технических препятствий
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

Министерство здравоохранения не владеет статистикой общей ежедневной смертности по сравнению с прошлым годом.

Об этом заявил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Общественного", передает RegioNews.

По словам Ляшко, этим данным распоряжается Госстат, а процесс подтверждения смерти конкретного человека является дость длительным, поэтому Минздрав не владеет информацией.

Смертность фиксируется совсем другими механизмами, ее обнародует Государственная служба статистики. Мы также принимаем оттуда информацию, которой пользуемся в том числе и когда сравниваем динамику смертности", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что ввести ежедневный сбор этих данных Минздрав не может из-за технических препятствий, в частности потому, что Госстат публикует данные каждого 20 числа за предыдущий месяц.

Ежедневной общей смертности у нас нет - потому что это вопрос не к Министерству здравоохранения. В нынешних условиях ввести оперативный сбор ежедневной смертности невозможно технически", - уточнил Ляшко.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, 2 июля в Украине лабораторно подтверждены 45 887 случаев COVID-19, вследствие болезни всего умерли 1185 человек, из них 12 - за последние сутки.

коронавирус Минздрав Виктор Ляшко статистика Смертность
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
У секретаря городского совета Кропивницкого обнаружили COVID-19
02 июля 2020, 10:35
Количество новых случаев COVID-19 в Украине за сутки резко возросло
02 июля 2020, 09:44
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 июля 2020, 22:00
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Сергей Возный
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Все блоги »