Минздрав не владеет ежедневной статистикой смертности в Украине - Ляшко

Ввести сбор этих данных Минздрав не может из-за технических препятствий

Ввести сбор этих данных Минздрав не может из-за технических препятствий

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Министерство здравоохранения не владеет статистикой общей ежедневной смертности по сравнению с прошлым годом.

Об этом заявил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Общественного", передает RegioNews.

По словам Ляшко, этим данным распоряжается Госстат, а процесс подтверждения смерти конкретного человека является дость длительным, поэтому Минздрав не владеет информацией.

Смертность фиксируется совсем другими механизмами, ее обнародует Государственная служба статистики. Мы также принимаем оттуда информацию, которой пользуемся в том числе и когда сравниваем динамику смертности", - сказал Ляшко.

Он также добавил, что ввести ежедневный сбор этих данных Минздрав не может из-за технических препятствий, в частности потому, что Госстат публикует данные каждого 20 числа за предыдущий месяц.

Ежедневной общей смертности у нас нет - потому что это вопрос не к Министерству здравоохранения. В нынешних условиях ввести оперативный сбор ежедневной смертности невозможно технически", - уточнил Ляшко.

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Напомним, 2 июля в Украине лабораторно подтверждены 45 887 случаев COVID-19, вследствие болезни всего умерли 1185 человек, из них 12 - за последние сутки.