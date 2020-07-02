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Количество новых случаев COVID-19 в Украине за сутки резко возросло
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02 июля 2020, 09:44 14

Количество новых случаев COVID-19 в Украине за сутки резко возросло

02 июля 2020, 09:44 14
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За прошедшие сутки заразились 889 человек
За прошедшие сутки заразились 889 человек
pixabay.com
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По состоянию на утро 2 июля в Украине лабораторно подтверждены 45 887 случаев COVID-19, вследствие болезни всего умерли 1185 человек, из них 12 - за последние сутки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (152), в Ровенской (95), Закарпатской (85) и Волынской (81) областях, в г. Киеве (104).

Ни одного нового заболевшего не зафиксировали в Черкасской и Николаевской областях.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая область — 1895 случаев;
  • Волынская область — 2508 случаев;
  • Днепропетровская область — 1095 случаев;
  • Донецкая область — 562 случая;
  • Житомирская область — 1421 случай;
  • Закарпатская область — 3046 случаев;
  • Запорожская область — 577 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2489 случаев;
  • Кировоградская область — 650 случаев;
  • г. Киев — 5242 случая;
  • Киевская область — 2655 случаев;
  • Львовская область — 5730 случаев;
  • Луганская область — 83 случая;
  • Николаевская область — 447 случаев;
  • Одесская область — 1736 случаев;
  • Полтавская область — 320 случаев;
  • Ровенская область — 3877 случаев;
  • Сумская область — 302 случая;
  • Тернопольская область — 1958 случаев;
  • Харьковская область — 2207 случаев;
  • Херсонская область — 194 случая;
  • Хмельницкая область — 808 случаев;
  • Черновицкая область — 4894 случая;
  • Черкасская область — 645 случаев;
  • Черниговская область — 547 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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