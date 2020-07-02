Количество новых случаев COVID-19 в Украине за сутки резко возросло
За прошедшие сутки заразились 889 человек
За прошедшие сутки заразились 889 человек
По состоянию на утро 2 июля в Украине лабораторно подтверждены 45 887 случаев COVID-19, вследствие болезни всего умерли 1185 человек, из них 12 - за последние сутки.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (152), в Ровенской (95), Закарпатской (85) и Волынской (81) областях, в г. Киеве (104).
Ни одного нового заболевшего не зафиксировали в Черкасской и Николаевской областях.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область — 1895 случаев;
- Волынская область — 2508 случаев;
- Днепропетровская область — 1095 случаев;
- Донецкая область — 562 случая;
- Житомирская область — 1421 случай;
- Закарпатская область — 3046 случаев;
- Запорожская область — 577 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2489 случаев;
- Кировоградская область — 650 случаев;
- г. Киев — 5242 случая;
- Киевская область — 2655 случаев;
- Львовская область — 5730 случаев;
- Луганская область — 83 случая;
- Николаевская область — 447 случаев;
- Одесская область — 1736 случаев;
- Полтавская область — 320 случаев;
- Ровенская область — 3877 случаев;
- Сумская область — 302 случая;
- Тернопольская область — 1958 случаев;
- Харьковская область — 2207 случаев;
- Херсонская область — 194 случая;
- Хмельницкая область — 808 случаев;
- Черновицкая область — 4894 случая;
- Черкасская область — 645 случаев;
- Черниговская область — 547 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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