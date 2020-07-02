Количество новых случаев COVID-19 в Украине за сутки резко возросло

За прошедшие сутки заразились 889 человек

За прошедшие сутки заразились 889 человек

pixabay.com

По состоянию на утро 2 июля в Украине лабораторно подтверждены 45 887 случаев COVID-19, вследствие болезни всего умерли 1185 человек, из них 12 - за последние сутки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (152), в Ровенской (95), Закарпатской (85) и Волынской (81) областях, в г. Киеве (104).

Ни одного нового заболевшего не зафиксировали в Черкасской и Николаевской областях.

Ситуация в регионах:

Винницкая область — 1895 случаев;

Волынская область — 2508 случаев;

Днепропетровская область — 1095 случаев;

Донецкая область — 562 случая;

Житомирская область — 1421 случай;

Закарпатская область — 3046 случаев;

Запорожская область — 577 случаев;

Ивано-Франковская область — 2489 случаев;

Кировоградская область — 650 случаев;

г. Киев — 5242 случая;

Киевская область — 2655 случаев;

Львовская область — 5730 случаев;

Луганская область — 83 случая;

Николаевская область — 447 случаев;

Одесская область — 1736 случаев;

Полтавская область — 320 случаев;

Ровенская область — 3877 случаев;

Сумская область — 302 случая;

Тернопольская область — 1958 случаев;

Харьковская область — 2207 случаев;

Херсонская область — 194 случая;

Хмельницкая область — 808 случаев;

Черновицкая область — 4894 случая;

Черкасская область — 645 случаев;

Черниговская область — 547 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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