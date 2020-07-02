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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
02 липня 2020, 10:51 4

МОЗ не володіє щоденною статистикою смертності в Україні - Ляшко

02 липня 2020, 10:51 4
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Запровадити збір цих даних МОЗ не може через технічні перешкоди
Запровадити збір цих даних МОЗ не може через технічні перешкоди
Фото: скріншот відео
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Міністерство охорони здоров'я не володіє статистикою загальної щоденної смертності порівняно з минулим роком.

Про це заявив Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Громадського", передає RegioNews.

За словами Ляшка, цими даними розпоряджається Держстат, а процес підтвердження смерті конкретної людини є дость тривалим, тому МОЗ не володіє інформацією.

Смертність фіксується зовсім іншими механізмами, її оприлюднює Державна служба статистики. Ми також беремо звідти інформацію, якою користуємося, зокрема, і коли порівнюємо динаміку смертності", - сказав Ляшко.

Він також додав, що запровадити щоденний збір цих даних МОЗ не може через технічні перешкоди, зокрема тому, що Держстат публікує дані кожного 20 числа за попередній місяць.

Поденної загальної смертності в нас немає - тому що це питання не до Міністерства охорони здоров’я. У нинішніх умовах запровадити оперативний збір щоденної смертності неможливо технічно", - уточнив Ляшко.

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Нагадаємо, 2 липня в Україні лабораторно підтверджено 45 887 випадків COVID-19, внаслідок хвороби всього померло 1185 осіб, з них 12 - за останню добу.

коронавірус МОЗ Віктор Ляшко статистика Смертність
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