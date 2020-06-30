В праймериз "Слуг народа" на кандидата в мэры Киева будут участвовать четверо – Качура

По словам нардепа это Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и сам Александр Качура

По словам нардепа это Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и сам Александр Качура

Фото: Слуга народа

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил нардеп "Слуги народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура, пишет RegioNews.

Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, что может кто-то появится в последний момент извне", - отметил Качур.

Свои шансы, как возможного кандидата на пост мэра столицы нардеп оценивает высоко, подчеркнув, что у него есть поддержка, как во фракции, так и в партии.

Качура отметил, что кандидат в мэры вот "Слуги народа" будет определен через несколько недель, и последнее слово - за Владимиром Зеленским, который в своем решении будет опираться на показатели социсследований, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании.

Ранее Давид Арахамия рассказал, когда "Слуга народа" проведет первые праймериз.