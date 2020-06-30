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30 июня 2020, 17:00 4

В праймериз "Слуг народа" на кандидата в мэры Киева будут участвовать четверо – Качура

30 июня 2020, 17:00 4
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По словам нардепа это Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и сам Александр Качура
По словам нардепа это Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и сам Александр Качура
Фото: Слуга народа
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Наиболее серьезным соперником на предстоящих выборах в мэры Киева «Слуги народа» считают нынешнего городского голову Виталия Кличко

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил нардеп "Слуги народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура, пишет RegioNews.

Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, что может кто-то появится в последний момент извне", - отметил Качур.

Свои шансы, как возможного кандидата на пост мэра столицы нардеп оценивает высоко, подчеркнув, что у него есть поддержка, как во фракции, так и в партии.

Качура отметил, что кандидат в мэры вот "Слуги народа" будет определен через несколько недель, и последнее слово - за Владимиром Зеленским, который в своем решении будет опираться на показатели социсследований, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании.

Ранее Давид Арахамия рассказал, когда "Слуга народа" проведет первые праймериз.

Киев Слуга народа мэр праймериз Кандидат Николай Тищенко Дубинский Александр
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