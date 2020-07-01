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01 июля 2020, 12:44 4

В Киеве усиливают карантин. Что изменится

01 июля 2020, 12:44 4
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Ограничения коснуться работы заведений общепита, развлекательных заведений, а также проведения массовых мероприятий
Ограничения коснуться работы заведений общепита, развлекательных заведений, а также проведения массовых мероприятий
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Столичные власти решили усилить карантинные меры в связи с распространением коронавируса в Киеве.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал мэра Виталия Кличко.

Согласно постановлению правительства, столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве", - говорится в сообщении.

По словам Кличко, в столице до 22:00 ограничат время работы заведений общепита и развлекательных заведений.

Также ограничат проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного и рекламного характера - с 22:00.

Мэр подчеркнул, что эти ограничения вынужденные и направлены на сдерживание распространения Covid-19.

И город будет выполнять такое решение правительства", - резюмировал Кличко.

Напомним, в Украине зафиксировано 44 998 больных COVID-19, из них за сутки - 664 новых случая.

Также стало известно, что Кабмин может ввести дополнительные ограничения в отношении украинских курортов.

коронавирус Украина Киев карантин Кличко Виталий
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