Степанов: Для украинцев будут ограничения касательно поездок в ЕС

Некоторых категорий граждан эти ограничения не коснуться

Некоторых категорий граждан эти ограничения не коснуться

Фото: Facebook Максима Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заявил, что для украинцев будут действовать определенные ограничения, касающиеся поездок в страны Евросоюза. Это связанно со стремительным ростом количества заболевших COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews.

Если мы говорим о странах Европейского Союза... по показателям, которые устанавливаются на территории Европейского Союза — они устанавливают количество активных больных на уровне 16 и меньше. Это те страны, которые находятся в "зеленой зоне" и могут спокойно путешествовать в страны Европейского Союза", - отметил Степанов.

По словам министра, в Украине этот показатель составляет 57 на 100 000 населения активных больных, а две недели назад он был на уровне 37 на 100 000 населения.

На сегодняшний день будут определенные ограничения касательно поездок украинцев в страны Европейского Союза", - сказал он.

Однако, по его словам, они не будут касаться определенных категорий граждан:

тех, у кого сезонная работа;

тех, кто выезжает в страны ЕС на обучение;

тех, кто ищет в ЕС убежище.

Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили 706 инфицированных COVID-19, умерли 12 больных, 88 человек выздоровели.