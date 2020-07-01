В Украине сократилось число новых случаев COVID-19
По состоянию на утро 1 июля в Украине зафиксировано 44 998 больных COVID-19, из них за сутки - 664 новых случая. Больше всего новых случаев во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.
За прошедшие сутки заболели 664 человека. Из них 32 ребенка и 44 медработника. Были госпитализированы 177 человек. Зафиксировано 14 летальных случаев. Выздоровели 433 пациентов", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксировано во Львовской области - 143, Закарпатской области - 72 и Ровенской области - 72, а в г. Киеве - у 101 человека.
Ни одного нового случая за минувшие сутки не подтвердили в Запорожской, Сумской и Луганской областях.
Ситуация в регионах:
- Винницкая область - 1876 случаев;
- Волынская область - 2427 случаев;
- Днепропетровская область - 1090 случаев;
- Донецкая область - 484 случая;
- Житомирская область - 1408 случаев;
- Закарпатская область - 2961 случай;
- Запорожская область - 572 случая;
- Ивано-Франковская область - 2438 случаев;
- Кировоградская область - 647 случаев;
- Киев - 5138 случаев;
- Киевская область - 2610 случаев;
- Львовская область - 5578 случаев;
- Луганская область - 80 случаев;
- Николаевская область - 447 случаев;
- Одесская область - 1712 случаев;
- Полтавская область - 319 случаев;
- Ровенская область - 3784 случая;
- Сумская область - 297 случаев;
- Тернопольская область - 1930 случаев;
- Харьковская область - 2169 случаев;
- Херсонская область - 193 случая;
- Хмельницкая область - 805 случаев;
- Черновицкая область - 4850 случаев;
- Черкасская область - 645 случаев;
- Черниговская область - 538 случаев.
Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 666 147, методом ИФА - 214 887.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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