В Украине сократилось число новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки умерло 14 человек, вследствие болезни всего умерли 1173 человека

За прошедшие сутки умерло 14 человек, вследствие болезни всего умерли 1173 человека

pixabay.com

По состоянию на утро 1 июля в Украине зафиксировано 44 998 больных COVID-19, из них за сутки - 664 новых случая. Больше всего новых случаев во Львовской, Закарпатской и Ровенской областях.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

За прошедшие сутки заболели 664 человека. Из них 32 ребенка и 44 медработника. Были госпитализированы 177 человек. Зафиксировано 14 летальных случаев. Выздоровели 433 пациентов", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксировано во Львовской области - 143, Закарпатской области - 72 и Ровенской области - 72, а в г. Киеве - у 101 человека.

Ни одного нового случая за минувшие сутки не подтвердили в Запорожской, Сумской и Луганской областях.

Ситуация в регионах:

Винницкая область - 1876 случаев;

Волынская область - 2427 случаев;

Днепропетровская область - 1090 случаев;

Донецкая область - 484 случая;

Житомирская область - 1408 случаев;

Закарпатская область - 2961 случай;

Запорожская область - 572 случая;

Ивано-Франковская область - 2438 случаев;

Кировоградская область - 647 случаев;

Киев - 5138 случаев;

Киевская область - 2610 случаев;

Львовская область - 5578 случаев;

Луганская область - 80 случаев;

Николаевская область - 447 случаев;

Одесская область - 1712 случаев;

Полтавская область - 319 случаев;

Ровенская область - 3784 случая;

Сумская область - 297 случаев;

Тернопольская область - 1930 случаев;

Харьковская область - 2169 случаев;

Херсонская область - 193 случая;

Хмельницкая область - 805 случаев;

Черновицкая область - 4850 случаев;

Черкасская область - 645 случаев;

Черниговская область - 538 случаев.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 666 147, методом ИФА - 214 887.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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