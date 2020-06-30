Омелян против НАБУ: детективы перекрутили слова и предлагали подписать протокол с ошибкой

Экс-министр шокирован отношением детективов к следствию

Экс-министр шокирован отношением детективов к следствию

Фото: из открытых источников

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян обвиняет Национальное антикоррупционное бюро Украины в том, что они перекрутили его слова в допросе касательно снижения портовых сборов и предлагали подписать такой протокол.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью Омеляна изданию "Цензор.нет".

Допрос был вообще изумительный. Я первый раз такое видел в своей жизни, адвокат был тоже шокирован. Нам задают вопросы, мы даем свои ответы. Потом нам читают текст наших ответов – детектив же набирает – а там абсолютно другое. Просто абсолютно другое. И он так смотрит на нас: да нет, вы ж так говорили. – Мы так говорили?!", - возмущается экс-чиновник.

По словам Омеляна, в НАБУ хотели, чтобы он признался в том, что у него якобы "возникла преступная инициатива снизить портовые тарифы и сборы", из-за чего он закрылся в кабинете, подписал приказ и снизил их на 20%, чем сознательно нанес ущерб госбюджету.

Так было в "моих" ответах, так они хотели подать... Точка. Расписался. Дело расследовано, первый министр в тюрьме", - отмечает Омелян.

По словам бывшего министра, в протоколе допроса были совсем не его слова, и "хорошо, что взял адвоката, хоть свидетель есть, а не слово против слова".

Напомним, по данным НАБУ, эксминистр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%, несмотря на то, что один из этих сборов - административный - является доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер мог только парламент.

19 июня детективы НАБУ сообщили о подозрении эксминистру Владимиру Омеляну в нанесении ущерба государственному бюджету в размере 30,5 млн грн.

12 июня ГБР пришло с обыском в дом экс-министра инфраструктуры Омеляна.