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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июня 2020, 14:14 7

СБУ разоблачила пограничников, которые продавали информацию из государственных баз данных

30 июня 2020, 14:14 7
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Клиентами фигурантов были участники криминальных группировок
Клиентами фигурантов были участники криминальных группировок
Фото: СБУ
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Киберспециалисты СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников, которые продавали информацию с ограниченным доступом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники продавали информацию о пересечении границы гражданами Украины и иностранцами, срок их пребывания в стране и наличии запретов на въезд или выезд.

Их клиентами были, в частности, участники криминальных кругов. Они искали клиентов через интернет, оплату от заказчиков получали на банковские карты.

Злоумышленников подозревают в несанкционированном сбыте и распространении информации с ограниченным доступом. Материалы дела СБУ направила в суд.

Напомним, заместитель директора департамента Харьковского городского совета подозревается в растрате государственных средств на сумму более 800 тысяч гривен.

суд СБУ пограничники коррупция
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