СБУ разоблачила пограничников, которые продавали информацию из государственных баз данных

Клиентами фигурантов были участники криминальных группировок

Клиентами фигурантов были участники криминальных группировок

Фото: СБУ

Киберспециалисты СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников, которые продавали информацию с ограниченным доступом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники продавали информацию о пересечении границы гражданами Украины и иностранцами, срок их пребывания в стране и наличии запретов на въезд или выезд.

Их клиентами были, в частности, участники криминальных кругов. Они искали клиентов через интернет, оплату от заказчиков получали на банковские карты.

Злоумышленников подозревают в несанкционированном сбыте и распространении информации с ограниченным доступом. Материалы дела СБУ направила в суд.

Напомним, заместитель директора департамента Харьковского городского совета подозревается в растрате государственных средств на сумму более 800 тысяч гривен.