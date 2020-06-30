На Донбассе работает только одном КПВВ из-за блокировки боевиков

Единственным КПВВ, который работает - "Станица Луганская"

Единственным КПВВ, который работает - "Станица Луганская"

Фото: из открытых источников

На Донбассе боевики продолжают блокировать движение через пункты пропуска "Марьинка" и "Новотроицкое".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, передает RegioNews.

С 11 июня боевики блокируют работу КПВВ "Марьинка", а с 28 июня КПВВ "Новотроицкое". Пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - говорится в сообщении.

На КПВВ "Станица Луганская" пропуск граждан в пешем порядке осуществляется ежедневно на выход на временно оккупированную территорию с 7:00 до 18:00, на вход на контролируемую территорию − с 7:00 до 20:00.

Также сообщается, что пропускные операции в КПВВ "Майорское" и "Гнутове" на настоящее время не осуществляются.

Отмечается, что все лица, прибывающие с временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение "Дій вдома" или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти.

Ранее сообщалось, что оккупационные "власти ДНР" снова закрывают пункты пропуска на линии разграничения. Запрет на пересечение КПВВ начинает действовать с 28 июня.