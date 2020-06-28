Харьковского чиновника подозревают в растрате 800 тысяч гривен
Деньги выделяли на освещение жилых домов
Деньги выделяли на освещение жилых домов
Заместитель директора департамента Харьковского городского совета подозревается в растрате государственных средств на сумму более 800 тысяч гривен, выделенных на освещение жилых домов.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Заместителю директора департамента Харьковского городского совета сообщено о подозрении за растрату более 800 000 гривен государственных средств", - говорится в сообщении.
В полиции сообщают, что чиновник вместе с руководством коммерческой структуры организовали "схему" по хищению средств, выделенных на освещение жилых домов.
Напомним, в Одессе СБУ за получение взятки арестовали прокурора.
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