Харьковского чиновника подозревают в растрате 800 тысяч гривен

Деньги выделяли на освещение жилых домов

Деньги выделяли на освещение жилых домов

Фото: из открытых источников

Заместитель директора департамента Харьковского городского совета подозревается в растрате государственных средств на сумму более 800 тысяч гривен, выделенных на освещение жилых домов.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Заместителю директора департамента Харьковского городского совета сообщено о подозрении за растрату более 800 000 гривен государственных средств", - говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что чиновник вместе с руководством коммерческой структуры организовали "схему" по хищению средств, выделенных на освещение жилых домов.

Напомним, в Одессе СБУ за получение взятки арестовали прокурора.