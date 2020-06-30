СБУ викрила прикордонників, які продавали інформацію з державних баз даних

Клієнтами фігурантів були учасники кримінальних угруповань

Клієнтами фігурантів були учасники кримінальних угруповань

Фото: СБУ

Кіберфахівці СБУ викрили в Івано-Франківській області діючого і колишнього прикордонників, які продавали інформацію з обмеженим доступом.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники продавали інформацію про перетин кордону громадянами України та іноземцями, термін їх перебування в країні і наявність заборон на в’їзд чи виїзд.

Їхніми клієнтами були, зокрема, учасники кримінальних кіл. Вони шукали клієнтів через інтернет, оплату від замовників отримували на банківські карти.

Зловмисників підозрюють в несанкціонованому збуті та розповсюдженні інформації з обмеженим доступом. Матеріали справи СБУ направила в суд.

Нагадаємо, заступник директора департаменту Харківської міської ради підозрюється в розтраті державних коштів на суму понад 800 тисяч гривень.