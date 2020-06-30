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Главный налоговик Любченко провел через "фирмы Ермака" 15 млрд грн - Гео Лерос
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июня 2020, 13:29 235

Главный налоговик Любченко провел через "фирмы Ермака" 15 млрд грн - Гео Лерос

30 июня 2020, 13:29 235
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Фото: скриншот видео
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Председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко провел через так называемые "площадки Ермака" 15 млрд грн за апрель-май.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Гео Лерос, передает RegioNews.

По его словам, средства были выведены из государственного бюджета.

Любченко, который был замом налоговой при Клименко-Януковиче, сейчас возглавляет государственную налоговую по протекции Ермака, прокрутил через "площадки Ермака" за апрель-май 15 млрд!", - написал Лерос.

Он также напомнил, что должности руководителей государственной налоговой и таможни их нынешние руководители занимают без конкурса.

Интересно, деньги МВФ Ермак через Любченко будет выводить?", - иронизирует Лерос.

Он также опубликовал перечень предприятий, на которые якобы выводились средства из бюджета (пятый налог по НДС).

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос опубликовал документ с рекомендациями для журналистов, как писать про главу Офиса президента Андрея Ермака.

Ранее Гео Лерос неоднократно писал о коррупционных связях текущего главы Офиса президента. А в отношении брата главы ОП начнут расследование.

Также он рассказывал о том, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак.

Андрей Ермак Офис президента Слуга народа коррупция Гео Лерос
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