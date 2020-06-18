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18 июня 2020, 12:59 11

Рада лишила полномочий депутата "Батькивщины" Ольгу Белькову

18 июня 2020, 12:59 11
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"За" проголосовали 343 народных депутата
"За" проголосовали 343 народных депутата
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада Украины проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата фракции "Батькивщина" Ольги Бельковой.

Соответствующий проект постановления №3674 поддержало 343 депутата при необходимых 226, передает RegioNews.

Сегодня, 18 июня, народные депутаты лишили мандата представителя фракции "Батькивщина" Ольгу Белькову.

Перед голосованием она выступила в парламенте. И сказала, что для нее было честью быть нардепом 7, 8 и 9 созывов.

Это было необычайные восемь лет моей профессиональной жизни. Но даже лучшие профессионалы должны проводить некоторую перезагрузку и время от времени сверять теоретические концепции с реалиями", - сообщила она.

По ее словам, она хочет проверить, как парламентский опыт и все законодательные инициативы прижились в общественном сектора и попросила считать ее "политиком запаса".

Она зарегистрировала заявление, в котором попросила лишить ее мандата еще 16 июня.

Заменить ее должен Сергей Евтушок. Сейчас фракция "Батькивщина" состоит из 24 нардепов.

Известно, что Белькова попала в Раду по списку "Батькивщины" под номером 17.

Напомним, 18 июня Верховная Рада не разрешила народному депутату от фракции "Голос" Святославу Вакарчуку прекратить депутатские полномочия.

ВР депутат Батькивщина фракция полномочия
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