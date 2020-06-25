ЦИК зарегистрировала нового нардепа от "Батькивщины"

Сергей Евтушок заменит в парламенте Ольгу Белькову

Сергей Евтушок заменит в парламенте Ольгу Белькову

Фото: УП

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала народного депутата Сергея Евтушка от "Батькивщины" вместо Ольги Бельковой, которая сложила депутатские полномочия.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, пишет Regionews.

ЦИК признала избранным и зарегистрировала Евтушка нардепом на выборах 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Напомним, 18 июня Рада лишила полномочий депутата "Батькивщины" Ольгу Белькову Перед тем она заявила, что добровольно слагает мандат по личным причинам.

Справка:

Сергей Евтушок - 1973 года рождения, проживает в городе Сарны Ровенской области. Был включен в избирательный список "Батькивщины" под №25".

Евтушок был народным депутатом в предыдущем созыве Совета. Тогда он прошел по 156 мажоритарному кругу.