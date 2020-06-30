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30 июня 2020, 11:17 3

В "Слуге народа" сообщили о том, когда будут голосовать за проекты постановлений о местных выборах

30 июня 2020, 11:17 3
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После голосования - сразу же объявят о проведении выборов
После голосования - сразу же объявят о проведении выборов
Фото: из открытых источников
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Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что на следующей парламентской неделе Рада проголосует за проект постановления о местных выборах, а после этого - сразу же объявит о проведении выборов.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на УНН.

По словам Корниенко, на прошедшей неделе была создана рабочая группа внутри комитета и вместе с представителями и министерством регионального развития, и ЦИК и Минфином проработан вопрос подготовки постановлений о выборах.

Сейчас готовим соответствующие проекты постановлений. Надеюсь, они на этой неделе будут в комитете приняты", - сообщил Корниенко.

Также есть проект закона №3712 о возврате средств из фонда COVID-19 на выборы, его тоже будет рассмотрено на комитете в ближайшее время.

Чтобы мы вместе проголосовали за проект постановления об объявлении выборов и проект закона об изменениях в бюджет, который полноценно выделит средства на эти выборы, чтобы они прошли честно, правильно и с учетом эпидемиологической ситуации", - отметил парламентарий.

Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит юридических механизмов и оснований, почему нужно переносить проведение местных выборов.

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