09:49  30 июня
В Украине суточный показатель COVID-19 держится на высоком уровне
09:11  30 июня
На Одесчине напали на руководство парка "Тузловские лиманы"
08:19  30 июня
Ситуация на Донбассе: боевики 12 раз нарушили "тишину", двое украинских военных ранены
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
30 июня 2020, 11:06 2

Турчинов возглавит избирательный штаб партии Порошенко

30 июня 2020, 11:06 2
Читайте також українською мовою
Он заявил, что не планирует идти в парламент или на государственные должности
Он заявил, что не планирует идти в парламент или на государственные должности
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что будет возглавлять избирательный штаб политической партии "Европейская солидарность".

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская Солидарность", - написал Турчинов.

Он считает, что государство искусственно загнанно в кризисную парадигму и "неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе", а также заявил, что Украине необходима мирная перезагрузки власти.

Пришло время забывать старые конфликты и распри и объединиться, чтобы преодолев все кризисы и проблемы, обеспечить развитие Украины как мощного демократического европейского государства!", - добавил Турчинов.

Напомним, 28 мая мэр Киева Виталий Кличко сформировал предвыборный штаб.

Также партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" закрепила своих нардепов за конкретными областями.

штаб Европейская солидарность выборы Александр Турчинов
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Европейская Солидарность" требует реакции ВР на сексизм "слуг" Корниенко и Арахамии
24 июня 2020, 14:23
Причин для переноса местных выборов нет - Разумков
24 июня 2020, 08:47
Денис Шмыгаль рассказал, могут ли перенести местные выборы
23 июня 2020, 14:27
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »