Турчинов возглавит избирательный штаб партии Порошенко

Он заявил, что не планирует идти в парламент или на государственные должности

Он заявил, что не планирует идти в парламент или на государственные должности

Фото: Facebook

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что будет возглавлять избирательный штаб политической партии "Европейская солидарность".

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews. Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская Солидарность", - написал Турчинов. Он считает, что государство искусственно загнанно в кризисную парадигму и "неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе", а также заявил, что Украине необходима мирная перезагрузки власти. Пришло время забывать старые конфликты и распри и объединиться, чтобы преодолев все кризисы и проблемы, обеспечить развитие Украины как мощного демократического европейского государства!", - добавил Турчинов. Напомним, 28 мая мэр Киева Виталий Кличко сформировал предвыборный штаб. Также партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" закрепила своих нардепов за конкретными областями.

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