Турчинов возглавит избирательный штаб партии Порошенко
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что будет возглавлять избирательный штаб политической партии "Европейская солидарность".
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская Солидарность", - написал Турчинов.
Он считает, что государство искусственно загнанно в кризисную парадигму и "неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе", а также заявил, что Украине необходима мирная перезагрузки власти.
Пришло время забывать старые конфликты и распри и объединиться, чтобы преодолев все кризисы и проблемы, обеспечить развитие Украины как мощного демократического европейского государства!", - добавил Турчинов.
Напомним, 28 мая мэр Киева Виталий Кличко сформировал предвыборный штаб.
Также партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" закрепила своих нардепов за конкретными областями.