Причин для переноса местных выборов нет - Разумков

Изменить сроки будет достаточно трудно

Изменить сроки будет достаточно трудно

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня не видит юридических механизмов и оснований, почему нужно переносить проведение местных выборов.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в эфире одного из местных телеканалов.

Местные выборы предусмотренные Конституцией. И изменить сейчас эти сроки, перенести их каким-то образом, достаточно трудно. Юридических механизмов и оснований, почему это надо будет сделать, пока, по состоянию на сегодняшний день — я не вижу", - заявил он.

Спикер высказал надежду, что Украина не будет идти по негативному сценарию развития коронавирусной инфекции и сможет спокойно провести выборы осенью этого года.

"По крайней мере, сегодня все к этому должны готовиться. И правительство, и Верховная Рада Украины так же”, — подчеркнул Разумков.

Ранее сообщалось, что правительство не исключает варианта с переносом голосования, хотя и предпосылок к этому пока нет.