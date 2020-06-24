20:41  23 июня
Непогода на западе Украины: подтоплено более тысячи домов в четырех областях
08:59  24 июня
В Черновицкой области из-за непогоды без газа остались несколько сел
08:19  24 июня
Ситуация на Донбассе: сутки прошли без потерь, количество обстрелов резко снизилось
UA | RU
UA | RU
24 июня 2020, 08:47 4

Причин для переноса местных выборов нет - Разумков

24 июня 2020, 08:47 4
Читайте також українською мовою
Изменить сроки будет достаточно трудно
Изменить сроки будет достаточно трудно
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
Читайте також
українською мовою

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня не видит юридических механизмов и оснований, почему нужно переносить проведение местных выборов.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в эфире одного из местных телеканалов.

Местные выборы предусмотренные Конституцией. И изменить сейчас эти сроки, перенести их каким-то образом, достаточно трудно. Юридических механизмов и оснований, почему это надо будет сделать, пока, по состоянию на сегодняшний день — я не вижу", - заявил он.

Спикер высказал надежду, что Украина не будет идти по негативному сценарию развития коронавирусной инфекции и сможет спокойно провести выборы осенью этого года.

"По крайней мере, сегодня все к этому должны готовиться. И правительство, и Верховная Рада Украины так же”, — подчеркнул Разумков.

Ранее сообщалось, что правительство не исключает варианта с переносом голосования, хотя и предпосылок к этому пока нет.

выборы Верховная Рада голосование Дмитрий Разумков Местные выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Все блоги »