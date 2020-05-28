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28 мая 2020, 11:54 5

"Евросолидарность" назначила ответственных за местные выборы в регионах

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28 мая 2020, 11:54 5
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У Порошенко думают над кандидатурой в мэры Киева
Фото: ЦИК
У Порошенко думают над кандидатурой в мэры Киева

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" пока не имеет утвержденной стратегии на местные выборы, но уже закрепила своих нардепов за конкретными областями.

Об этом пишет издание "Украинская правда", передает RegioNews.

Так, за Полтавскую область отвечает Нина Южанина, за Волынскую – Андрей Парубий, Киевскую – Виктория Сюмар, за Прикарпатье – Николай Княжицкий, за Харьковскую – Ирина Фриз, Черкасскую – Ирина Геращенко, за Одесскую – Алексей Гончаренко.

В партии Порошенко пока нет утвержденной стратегии местных выборов. Ее готовят разработчик предыдущих кампаний Игорь Грынив и нардеп Виктория Сюмар.

"Полевую" работу партии координировать, скорее всего, будет Сергей Березенко, который на президентских выборах был заместителем руководителя избирательного штаба пятого президента.

Не изменилась и медийная команда партии "ЕС" – за общение со СМИ отвечают пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, спичрайтер и политтехнолог Олег Медведев и Владимир Горковенко, который занимается коммуникациями с центральными и региональными медиа.

У "ЕС" есть большая проблема в Киеве, где лидирует бывший соратник Порошенко Виталий Кличко. Поэтому перед партией стоит дилемма: поддержать Кличко или выдвигать своего кандидата.

Среди возможных вариантов кандидатов в мэры Киева звучат фамилии депутатов Ирины Геращенко, Михаила Забродского и Алексея Гончаренко.

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