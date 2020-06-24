"Европейская Солидарность" требует реакции ВР на сексизм "слуг" Корниенко и Арахамии

Партия также хочет получить полную информацию о графике Зеленского

Партия также хочет получить полную информацию о графике Зеленского

Фото: eurosolidarity.org

"Европейская Солидарность" направила обращение к руководству Верховной Рады и регламентный комитет с требованием рассмотреть на профильном комитете и немедленно предоставить публичную оценку сексистским высказываниям руководства фракции "Слуга Народа", которые унижают украинских женщин и имеют признаки дискриминации по полу.

Об этом сообщила пресс-служба партии, передает RegioNews.

Призываем председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который является членом партии "Слуга народа", публично осудить заявления, недопустимые в цивилизованных парламентах. Также ожидаем публичной реакции МФО "Равные возможности", которое последовательно борется с гендерными стереотипами и сексизмом", – говорится в сообщении.

Также "Европейская Солидарность" направила официальные обращения в Офис президента с требованием предоставить полную информацию о графике Владимира Зеленского.

Обеспокоены фактическим самоустранением президента от вопросов внешней политики и безопасности, серьезных внутренних проблем, отсутствием какой-либо реакции на наводнение на западной Украине, гибели людей от взрыва в многоэтажке в Киеве, увеличения обстрелов и ухудшения ситуации безопасности на Донбассе", - говорится в заявлении партии.

Кроме того, политсила просит предоставить полную информацию, есть ли за последние недели в графике президента встречи с военным руководством страны, международные телефонные переговоры и контакты, и сколько времени в его графике занимают социальные сети, присутствие в чатах и социальных группах.

Просим разъяснения, каким образом угрозы в чатах различным социальным или профессиональным группам коррелируют со статусом президента и его конституционными обязанностями", – отметили в пресс-службе.

"ЕС" обратилась с запросом в национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой дать разъяснения, могут ли телеканалы транслировать высказывания президента со словом "засранцы", не является ли это нарушением этики и морали, и не приведет ли это к подрыву общественной морали, не может ли это трактоваться как разжигание ненависти и вражды.

Ранее сообщалось, что в Николаеве во время брифинга председатель партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву. Политики не знали, что их разговор записывался, поэтому они себя сильно не сдерживали.