Турчинов очолить виборчий штаб партії Порошенка
Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що буде очолювати виборчий штаб політичної партії "Європейська солідарність".
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Мене не цікавить депутатський мандат чи державні посади, але щоб допомогти об’єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила "Європейська Солідарність", - написав Турчинов.
Він вважає, що держава штучно загнана в кризову парадигму і "неухильно наближається до соціально-економічної катастрофи", а також заявив, що Україні потрібне мирне перезавантаження влади.
Прийшов час забувати старі конфлікти і чвари та єднатися, щоб подолавши всі кризи і негаразди, забезпечити розвиток України як могутньої демократичної європейської держави!", - додав Турчинов.
Нагадаємо, 28 травня мер Києва Віталій Кличко сформував передвиборчий штаб.
Також партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" закріпила своїх нардепів за конкретними областями.