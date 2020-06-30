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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 червня 2020, 11:06 13

Турчинов очолить виборчий штаб партії Порошенка

30 червня 2020, 11:06 13
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Він заявив, що не планує йти до парламенту чи на державні посади
Він заявив, що не планує йти до парламенту чи на державні посади
Фото: Facebook
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Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що буде очолювати виборчий штаб політичної партії "Європейська солідарність".

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Мене не цікавить депутатський мандат чи державні посади, але щоб допомогти об’єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила "Європейська Солідарність", - написав Турчинов.

Він вважає, що держава штучно загнана в кризову парадигму і "неухильно наближається до соціально-економічної катастрофи", а також заявив, що Україні потрібне мирне перезавантаження влади.

Прийшов час забувати старі конфлікти і чвари та єднатися, щоб подолавши всі кризи і негаразди, забезпечити розвиток України як могутньої демократичної європейської держави!", - додав Турчинов.

Нагадаємо, 28 травня мер Києва Віталій Кличко сформував передвиборчий штаб.

Також партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" закріпила своїх нардепів за конкретними областями.

штаб Європейська солідарність вибори Олександр Турчинов
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