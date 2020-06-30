Турчинов очолить виборчий штаб партії Порошенка

Він заявив, що не планує йти до парламенту чи на державні посади

Він заявив, що не планує йти до парламенту чи на державні посади

Фото: Facebook

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що буде очолювати виборчий штаб політичної партії "Європейська солідарність".

.