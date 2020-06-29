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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 червня 2020, 15:30 50

У Краматорську невідомі облили фарбою приймальню ОПЗЖ

29 червня 2020, 15:30 50
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Приймальню нещодавно відкрила особисто народна депутатка Наталія Королевська
Приймальню нещодавно відкрила особисто народна депутатка Наталія Королевська
Фото: Facebook
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29 червня, приблизно о 2 годині ночі в Краматорську скоєно напад на регіональну громадську приймальню політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

Про це повідомляє у Facebook Донецький обласний осередок партії, передає RegioNews.

За словами керівника приймальні Світлани Фоміної, люди в масках пошкодили вхідні двері, а також за допомогою балонів з фарбою розмалювали офіс написами.

Вона також поскаржилася, що невідомі все зробили під покровом ночі, щоб приховати свої обличчя.

Прийшли молодики, спробували увірватися в приймальню, але не вийшло. В результаті розбили скляні двері, облили фарбою весь фасад і прилеглу територію, написали свої гасла і ретирувалися з місця злочину", - йдеться в повідомленні.

В ОПЗЖ також заявили, що вимагають розслідувати напад і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, 18 червня під час візиту до Чернігова народного депутата від ОПЗЖ Вадима Рабиновича група осіб намагалася перекрити рух його автомобілю і закидала машину яйцями.

ОПЗЖ напад Краматорськ Донецька область офіс
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