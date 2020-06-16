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16 июня 2020, 18:07 3

Боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки, ранена мирная жительница

16 июня 2020, 18:07 3
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Состояние здоровья пострадавшей - удовлетворительное
Состояние здоровья пострадавшей - удовлетворительное
Фото: Facebook/Bogdan Taranin
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Боевики обстреляли жилые кварталы на окраине Авдеевки Донецкой области.

Российские оккупанты открыли огонь с направления поселка Яковлевка, сообщает штаб операции Объединенных сил, пишет RegioNews.

Украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско-оккупационных войск к данному преступлению", – подчеркнули в штабе ООС.

В результате обстрела боевиков минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины во дворе собственного дома получила мирная жительница. Ее доставили в реанимацию Авдеевской центральной горбольницы, где оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние ее здоровья удовлетворительное.

Напомним, сегодня боевики обстреляли из запрещенных минометов Крымское и Орехово.

Донбасс Авдеевка террористы обстрелы ранение Донецкая область
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