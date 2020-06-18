В Чернигове авто нардепа от ОПЗЖ Рабиновича забросали яйцами
18 июня во время визита в Чернигов народного депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича группа лиц пыталась перекрыть движение его автомобилю и забросали машину яйцами.
Об этом сообщает Нацполиция Черниговской области, передает RegioNews.
При попытке полицейских прекратить стычку в их сторону распылили слезоточивый газ.
Были задержаны около десятка участников стычки и доставили их в Черниговскоий отдел полиции для дачи показаний. Сейчас идет процесс задержания других активных участников", - говорится в сообщении.
Также по данному факту открыто уголовное производство.
По словам активистов, Рабинович находился за рулем авто и двигался по зеленой зоне. Именно поэтому они попытались заблокировать его движение, чтобы полиция оформила протокол.
Полиция, вместо того, чтобы остановить машины, которые двигались по зеленой зоне, они дали им проехать и поехать по своим делам", - сказал руководитель черниговского штаба "Нацкорпуса" Алесандр Тарнавский.
Сам Рабинович в Facebook заявил, что находится в Чернигове, и что группа радикалов забросала его автомобиль "продуктами сельского хозяйства".
Напомним, суд обязал прокуратуру открыть дело против депутатов ОПЗЖ по факту поездки в Москву и встречи с руководством Российской Федерации.