В Чернигове авто нардепа от ОПЗЖ Рабиновича забросали яйцами

Полиция задержала более десяти участников события

Полиция задержала более десяти участников события

Фото: Нацполиция

18 июня во время визита в Чернигов народного депутата от ОПЗЖ Вадима Рабиновича группа лиц пыталась перекрыть движение его автомобилю и забросали машину яйцами.

Об этом сообщает Нацполиция Черниговской области, передает RegioNews.

При попытке полицейских прекратить стычку в их сторону распылили слезоточивый газ.

Были задержаны около десятка участников стычки и доставили их в Черниговскоий отдел полиции для дачи показаний. Сейчас идет процесс задержания других активных участников", - говорится в сообщении.

Также по данному факту открыто уголовное производство.

По словам активистов, Рабинович находился за рулем авто и двигался по зеленой зоне. Именно поэтому они попытались заблокировать его движение, чтобы полиция оформила протокол.

Полиция, вместо того, чтобы остановить машины, которые двигались по зеленой зоне, они дали им проехать и поехать по своим делам", - сказал руководитель черниговского штаба "Нацкорпуса" Алесандр Тарнавский.

Сам Рабинович в Facebook заявил, что находится в Чернигове, и что группа радикалов забросала его автомобиль "продуктами сельского хозяйства".

Напомним, суд обязал прокуратуру открыть дело против депутатов ОПЗЖ по факту поездки в Москву и встречи с руководством Российской Федерации.