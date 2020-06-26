"Поблажек не будет": Трофимов прокомментировал ситуацию с арестом главы Кировоградской ОГА

Посадки ждут всех коррупционеров

Посадки ждут всех коррупционеров

Фото: УП

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов прокомментировал ситуацию с задержанием на взятке главы Кировоградской ОГА Андрея Балоня. По его словам, перезагрузка, которая стала возможной при президенте Владимире Зеленском, дала шанс на реальное обновление власти.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Трофимова.

Не хочу давать оценок ситуации с главой Кировоградской облгосадминистрации. Это сделают компетентные органы и суд. Хочу лишь сказать, что власть заинтересована в независимом расследовании. Поблажек не будет. И это должны понять все, в том числе и главы ОГА: нарушаешь - ответишь по закону. Все всё видят!", - отметил он.

Сергей Трофимов считает, что все равны перед законом и исключений не будет: "лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной Президента".

По словам замглавы ОП, выводы должны сделать и украинцы, ведь посадки ждут не только проворовавшихся предшественников, но и нынешних чиновников, которые на публику демонстрируют новый подход, а продолжают жить по-старому.

В этом мы отличаемся от предыдущей власти. Неприкасаемых нет и не будет", - подчеркнул Трофимов.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ в четверг, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в общей сложности 1,8 млн грн неправомерной выгоды.