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26 июня 2020, 18:18 3

Херсонские СМИ публикуют пустые страницы о визите Зеленского в область

26 июня 2020, 18:18 3
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Инициатором такого флешмоба стал главный редактор издания "МОСТ” Сергей Никитенко
Инициатором такого флешмоба стал главный редактор издания "МОСТ” Сергей Никитенко
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Журналисты "взбунтовались" из-за отказа в аккредитации на встречу с президентом

Об этом пишет RegioNews.

Отметим, что флешмоб начался из-за того, что освещать визит Зеленского разрешили только лояльным к нему СМИ.

По данным издания "Первый Региональный”, приглашение они получали персонально от начальницы управления информационной политики облгосадминистрации Натальи Дзюбы.

Идею бойкота и пустых листов высказал главный редактор издания "МОСТ” Сергей Никитенко, который является близким другом погибшей активистки Екатерины Гандзюк.

Пустую новость опубликовало и херсонское издание "ПИК”, а также ряд журналистов на своих страницах в Facebook.

Напомним, сегодня также стало известно. что на Прикарпатье искали обувь для президента, чтобы он мог осмотреть подтопленные села

Владимир Зеленский президент журналисты Херсон СМИ соцсети визит флешмоб
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