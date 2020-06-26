Херсонские СМИ публикуют пустые страницы о визите Зеленского в область

Инициатором такого флешмоба стал главный редактор издания "МОСТ” Сергей Никитенко

Инициатором такого флешмоба стал главный редактор издания "МОСТ” Сергей Никитенко

Журналисты "взбунтовались" из-за отказа в аккредитации на встречу с президентом

Об этом пишет RegioNews.

Отметим, что флешмоб начался из-за того, что освещать визит Зеленского разрешили только лояльным к нему СМИ.

По данным издания "Первый Региональный”, приглашение они получали персонально от начальницы управления информационной политики облгосадминистрации Натальи Дзюбы.

Идею бойкота и пустых листов высказал главный редактор издания "МОСТ” Сергей Никитенко, который является близким другом погибшей активистки Екатерины Гандзюк.

Пустую новость опубликовало и херсонское издание "ПИК”, а также ряд журналистов на своих страницах в Facebook.

Напомним, сегодня также стало известно. что на Прикарпатье искали обувь для президента, чтобы он мог осмотреть подтопленные села