Дело Балоня: правоохранители готовят подозрение начальнику Госпродпотребслужбы Херсонщины

Известно, что сын Шевченко работает главой патронатной службы Кировоградской ОГА

Известно, что сын Шевченко работает главой патронатной службы Кировоградской ОГА

Фото: Мой Херсон

Сын руководителя Госпродпотребслужбы Херсонщины Сергея Шевченко был посредником при получении председателем Кировоградской ОГА Андреем Балонем второго «транша» взятки, общая сумма которой составляет 1,8 млн грн

Об этом стало известно журналистам издания "Мой Херсон" из собственных источников, пишет RegioNews.

Как известно, до назначения председателем Кировоградской ОГА, Балонь был заместителем председателя именно Херсонской облгосадминистрации.

По словам источников, Андрея Балоня и Сергея Шевченко связывают не только дружеские отношения, но и коррупционные схемы на Херсонщине.

В частности, экс-заместитель главы Херсонской ОГА получал от Сергея Шевченко средства от незаконной деятельности ведомства, которое возглавляет последний, и давления на местных предпринимателей от Госпродпотребслужбы.

Когда именно будет объявлено подозрение чиновнику, пока неизвестно.

Ранее первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов прокомментировал ситуацию с задержанием на взятке председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня.