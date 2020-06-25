На Ивано-Франковщине разоблачили межрегиональную наркогруппировку

Преступники поставляли экстази в западные области Украины

Преступники поставляли экстази в западные области Украины

За один «производственный» цикл фигуранты изготавливали экстази и амфетамин на более чем миллион гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным следствия, наркобизнес организовали двое местных жителей. Лабораторию для изготовления психотропных веществ они оборудовали в арендованном доме на территории дачного массива в Жовковском районе Львовской области. Периодичность "производства" зависела от спроса и составляла несколько раз в месяц.

Для реализации готовой продукции на территории западных регионов Украины злоумышленники привлекли еще двух жителей Прикарпатья и трех жителей Львова. Дилеры сбывали товар во время личных встреч с клиентами, а также через сервисы почтовой связи.

Во время спецоперации правоохранители задержали двух наркокурьеров в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины во время продажи очередной партии психотропов.

В ходе 20 обысков по месту "производства" и проживания фигурантов в Львовской и Ивано-Франковской областях изъято более 800 таблеток экстази, "марки " ЛСД", почти 200 граммов амфетамина, полкилограмма грибов с содержанием психоактивного вещества псилоцибин и почти полкилограмма каннабиса. Также обнаружено лабораторное оборудование для изготовления психотропов, черновые записи и более 20 тысяч грн, полученных преступным путем.

Организаторам наркогруппировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группы.

Напомним, 19 июня СБУ "перехватили" крупную партию наркотиков вблизи российской границы