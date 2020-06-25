Масштабная утечка персональных данных украинцев: правоохранители установили организаторов

Силовики провели 36 обысков и уже задержали одного человека

Силовики провели 36 обысков и уже задержали одного человека

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Киберполиция Украины провела масштабную спецоперацию в связи с утечками персональных данных частных, банковских структур и государственных органов.

Об этом сообщили на брифингу с участием вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, заместителя главы Службы безопасности Украины Владимира Горбенко и первого заместителя начальника Департамента киберполиции Сергея Крапивы.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров напомнил, что в мае произошли утечки информации, из-за чего начались атаки на приложение и портал "Дія".

Также хакерским атакам подверглись лица, у которых был доступ к государственным реестрам, базам данных госорганов, службам перевозок. Большую часть базы данных, которые похитили, составлял частный сектор, а также информация относительно владельцев почтовых адресов.

Проведено 36 обысков, подтверждена преступная деятельность 25 человек, были выдвинуты подозрения и задержан один человек",- отметил Гончаров.

Сергей Кропива сообщил, что реализация спецоперации проходила в 10 регионах Украины, открыли уголовные производства по фактам мошенничества.

Всего открыто 34 уголовных производства... 8 человек были уведомлены о подозрении", - рассказал он.

Кропива отметил, что полиция пока не может назвать компании, у которых были похищены базы данных, однако уточнил, что речь идет о компаниях, которые осуществляют свою деятельность в сфере страхования, логистических услуг, также это государственные и частные банки.

По его словам, киберполиция установила хакеров, которые получили доступ к международным маркет-плэйсам и в дальнейшем реализовывали их.

В ближайшие недели планируют провести новые операции, объявить 29 подозрений и заблокировать 9 Telegram-каналов, через которые осуществляются мошеннические действия по завладению денежными средствами граждан под видом реализации баз данных.

Ранее сообщалось, что хакеры украли с банковских счетов украинцев 20 миллионов гривен.