Кабмин выделил 672 млн грн пострадавшим от непогоды областям Украины

Средства направят понесшим убытки западным областям страны

Средства направят понесшим убытки западным областям страны

Фото: dsns.gov.ua

Кабинет министров выделил из Государственного резерва 672 млн грн на преодоление последствий наводнений на западе Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

По его словам, 480 млн грн получит Ивано-Франковская область, Черновицкая и Закарпатская области получат по 30 млн грн, Львовская область — 10 млн грн.

Также 92 млн грн выделят Госводагентству и 30 млн грн Гослесагентству.

Ранее мы сообщали, что наибольшее количество пострадавших от стихии населенных пунктов зафиксировано в Ивано-Франковской области — 234, наименьшее в Тернопольской — 2. Всего в результате непогоды подтопило 285 населенных пунктов.