Кабмин выделил 672 млн грн пострадавшим от непогоды областям Украины
Средства направят понесшим убытки западным областям страны
Средства направят понесшим убытки западным областям страны
Кабинет министров выделил из Государственного резерва 672 млн грн на преодоление последствий наводнений на западе Украины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.
По его словам, 480 млн грн получит Ивано-Франковская область, Черновицкая и Закарпатская области получат по 30 млн грн, Львовская область — 10 млн грн.
Также 92 млн грн выделят Госводагентству и 30 млн грн Гослесагентству.
Ранее мы сообщали, что наибольшее количество пострадавших от стихии населенных пунктов зафиксировано в Ивано-Франковской области — 234, наименьшее в Тернопольской — 2. Всего в результате непогоды подтопило 285 населенных пунктов.
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Дубинский и Ко: хранители Севера