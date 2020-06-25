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25 июня 2020, 14:53 3

Кабмин выделил 672 млн грн пострадавшим от непогоды областям Украины

25 июня 2020, 14:53 3
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Средства направят понесшим убытки западным областям страны
Средства направят понесшим убытки западным областям страны
Фото: dsns.gov.ua
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Кабинет министров выделил из Государственного резерва 672 млн грн на преодоление последствий наводнений на западе Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.

По его словам, 480 млн грн получит Ивано-Франковская область, Черновицкая и Закарпатская области получат по 30 млн грн, Львовская область — 10 млн грн.

Также 92 млн грн выделят Госводагентству и 30 млн грн Гослесагентству.

Ранее мы сообщали, что наибольшее количество пострадавших от стихии населенных пунктов зафиксировано в Ивано-Франковской области — 234, наименьшее в Тернопольской — 2. Всего в результате непогоды подтопило 285 населенных пунктов.

Кабмин непогода Ивано-Франковск Госрезерв Наводнение
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