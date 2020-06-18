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18 июня 2020, 14:11 7

Профильный комитет не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования

18 июня 2020, 14:11 7
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Фото: Википедия
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Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Сегодня".

О негативном решении сообщила секретарь комитета Наталья Пипа.

Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования", – сказала Пипа после заседания комитета.

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" не принимала решения о поддержке кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования. При этом президент Украины Владимир Зеленский, который принимал участие в заседании фракции по видеосвязи, просил монобольшинство поддержать назначение.

Напомним, 17 июня премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

нардепы Верховная Рада министр образования Министерство Кандидат комитет Сергей Шкарлет
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