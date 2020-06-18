Профильный комитет не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования
Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Сегодня".
О негативном решении сообщила секретарь комитета Наталья Пипа.
Профильный комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования", – сказала Пипа после заседания комитета.
Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" не принимала решения о поддержке кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования. При этом президент Украины Владимир Зеленский, который принимал участие в заседании фракции по видеосвязи, просил монобольшинство поддержать назначение.
Напомним, 17 июня премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.