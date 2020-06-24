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24 июня 2020, 16:24 7

"Стыдно за Шкарлета": в Чернигове протестовали против возможного назначения нового министра образования

24 июня 2020, 16:24 7
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Черниговские активисты считают своего земляка, ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, недостойным кресла министра
Черниговские активисты считают своего земляка, ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, недостойным кресла министра
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Во время флешмоба активисты завязали глаза памятникам Тарасу Шевченко, Ивану Мазепе, князю Игорю Черниговскому и Ильи Муровлянину и «вручили» им таблички с надписью «Стыдно за Шкарлета».

Об акции протеста пишет на своей Facebook-странице движение добровольцев "Пространство свободы", сообщает RegioNews.

Организаторы флешмоба отмечают, что акция выражает протест против намерений правительства назначить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета руководителем министерства образования и науки.

24 июня в Чернигове должно было состояться выездное заседание Кабинета Министров. По мнению активистов, на нем "одиозного ректора должны были назначить и.о. министра в обход законных процедур". Заседание перенесли из-за наводнения на Прикарпатье, однако активисты убеждены, что "угроза назначения Шкарлета не исчезла".

Активистов возмущает, что "Сергей Шкарлет – в прошлом активный деятель Партии регионов, сторонник Януковича и Табачника". Они предъявляют претенденту на должность министра плагиат в научных работах (его выявили участники научного волонтерского проекта False-science – сам господин Шкарлет оспаривал наличие плагиата) и покупку его университетом автомобиля стоимостью полтора миллиона гривен за средства, выделенные государством для поддержки университетов.

ДАЖЕ ПАМЯТНИКАМ СТЫДНО ЗА ШКАРЛЕТА В Чернигове состоялся флешмоб против намерений правительства назначить ректора...

Опубликовано "Пространство свободы" - движение добровольцев Среда, 24 июня 2020 г.

Напомним, 17 июня Денис Шмигаль зарегистрировал в Раде проект постановления о назначении Сергея Шкарлета на должность министра образования. Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру.

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