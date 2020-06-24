"Стыдно за Шкарлета": в Чернигове протестовали против возможного назначения нового министра образования

Черниговские активисты считают своего земляка, ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, недостойным кресла министра

Черниговские активисты считают своего земляка, ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, недостойным кресла министра

Во время флешмоба активисты завязали глаза памятникам Тарасу Шевченко, Ивану Мазепе, князю Игорю Черниговскому и Ильи Муровлянину и «вручили» им таблички с надписью «Стыдно за Шкарлета».

Об акции протеста пишет на своей Facebook-странице движение добровольцев "Пространство свободы", сообщает RegioNews.

Организаторы флешмоба отмечают, что акция выражает протест против намерений правительства назначить ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета руководителем министерства образования и науки.

24 июня в Чернигове должно было состояться выездное заседание Кабинета Министров. По мнению активистов, на нем "одиозного ректора должны были назначить и.о. министра в обход законных процедур". Заседание перенесли из-за наводнения на Прикарпатье, однако активисты убеждены, что "угроза назначения Шкарлета не исчезла".

Активистов возмущает, что "Сергей Шкарлет – в прошлом активный деятель Партии регионов, сторонник Януковича и Табачника". Они предъявляют претенденту на должность министра плагиат в научных работах (его выявили участники научного волонтерского проекта False-science – сам господин Шкарлет оспаривал наличие плагиата) и покупку его университетом автомобиля стоимостью полтора миллиона гривен за средства, выделенные государством для поддержки университетов.

ДАЖЕ ПАМЯТНИКАМ СТЫДНО ЗА ШКАРЛЕТА В Чернигове состоялся флешмоб против намерений правительства назначить ректора... Опубликовано "Пространство свободы" - движение добровольцев Среда, 24 июня 2020 г.

Напомним, 17 июня Денис Шмигаль зарегистрировал в Раде проект постановления о назначении Сергея Шкарлета на должность министра образования. Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру.