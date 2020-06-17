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17 июня 2020, 20:40 2

Правительство предлагает парламенту назначить Сергея Шкарлета министром образования

17 июня 2020, 20:40 2
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Соответствующий проект постановления сегодня зарегистрирован на сайте парламента
Соответствующий проект постановления сегодня зарегистрирован на сайте парламента
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українською мовою

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль предлагает Верховной Раде назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Справка:

Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета. Лауреат Государственной премии Украины в области образования 2017 года за работу "Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета".

Как сообщалось ранее, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что политсила пока не определилась окончательно, будет ли поддерживать кандидатуру Шкарлета на должность министра образования.

Президент Владимир Зеленский предварительно встречался с Сергеем Шкарлетом во время рабочего визита на Черниговщину.

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