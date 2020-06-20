Месть за позицию: в Харькове сожгли автомобиль известной блогерши
В ночь на 20 июня в Харькове сожгли автомобиль блогерши, чемпионки Украины по фитнес-бикини и участницы телепроекта "Супермама" Татьяны Коряк.
Об этом она написала в Instagram, передает RegioNews.
Авто Коряк подожгли ночью на проспекте Победы, пламя также повредило соседнее авто.
По словам пострадавшей, мужчина, который поджег авто, сам обгорел и в ближайшем саду нашли его одежду. Он также потерял мобильный телефон.
Его быстро задержали, по информации Нацполиции, им оказался 32-летний местный житель. Пожар удалось ликвидировали лишь около 4:00 утра.
Сейчас полиция выясняет обстоятельства преступления, открыто уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Задержанному грозит заключение от 3 до 10 лет.
Напомним, 29 мая на Прикарпатье подожгли сразу четыре магазина.