Месть за позицию: в Харькове сожгли автомобиль известной блогерши

Злоумышленника полиция уже задержала

Злоумышленника полиция уже задержала

Фото: Нацполиция

В ночь на 20 июня в Харькове сожгли автомобиль блогерши, чемпионки Украины по фитнес-бикини и участницы телепроекта "Супермама" Татьяны Коряк.

Об этом она написала в Instagram, передает RegioNews.

Авто Коряк подожгли ночью на проспекте Победы, пламя также повредило соседнее авто.

По словам пострадавшей, мужчина, который поджег авто, сам обгорел и в ближайшем саду нашли его одежду. Он также потерял мобильный телефон.

Его быстро задержали, по информации Нацполиции, им оказался 32-летний местный житель. Пожар удалось ликвидировали лишь около 4:00 утра.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства преступления, открыто уголовное производство за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Задержанному грозит заключение от 3 до 10 лет.

Напомним, 29 мая на Прикарпатье подожгли сразу четыре магазина.